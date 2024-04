Nuove assunzioni a Catania, Pogliese: “Frutto anche del mio impegno”

L'intervento del senatore etneo

CATANIA – Il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese è intervenuto commentando favorevolmente l’approvazione da parte dell’amministrazione comunale etnea del “Piano integrato attività e organizzazione 2024-2026“.

“Nessun peso per il Comune”

“Quando fui eletto sindaco trovai un Comune di Catania in piena emergenza con una situazione finanziaria disperata che determinò il dissesto dell’ente, con 1 miliardo 580 milioni di debiti e una carenza di personale enorme – spiega Pogliese -.

Nonostante questo, a distanza di 30 anni dalle ultime assunzioni, abbiamo immesso in organico a tempo determinato 300 persone (agenti di polizia locale, assistenti sociali, autisti dell’Amts, ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti e geologi), utilizzando risorse ministeriali e fondi europei, senza gravare di un euro sul bilancio del Comune”.

Tempo indeterminato

“Oggi, con il sindaco Enrico Trantino, possiamo continuare a raccogliere i frutti di quell’impegno straordinario. Il Comune può tornare ad assumere a tempo indeterminato, potenziando i servizi offerti alla cittadinanza, alle imprese, al territorio.

Infatti – spiega ancora l’esponente di Fratelli d’Italia – vi sono in programma 311 assunzioni, di cui 277 a tempo indeterminato e 44 a tempo indeterminato. Lo scorso anno, da senatore, sono stato primo firmatario di emendamenti volti a dare la possibilità ai Comuni di poter assumere e stabilizzare le professionalità già in servizio a tempo determinato”.

Oltre 100 agenti

“Anche grazie a quell’impegno che ho portato avanti a Roma si procederà all’assunzione a tempo indeterminato di oltre 100 agenti della polizia locale e di 12 funzionari altamente qualificati che vennero assunti, a tempo determinato, durante la mia sindacatura all’esito di una selezione – meritocratica e trasparente – compiuta per titoli e utilizzando fondi Pon Metro.

Inoltre il Comune di Catania potrà assumere, tramite nuovi concorsi, ulteriori figure: 80 agenti di polizia locale, 28 istruttori tecnici, 16 istruttori contabili e 4 funzionari contabili”, continua il senatore.

“Finalmente la macchina di Palazzo degli Elefanti si potenzierà con ricadute importanti per la città, per il mercato del lavoro e per l’efficienza dell’ente”, conclude Pogliese.