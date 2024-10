Poste Italiane: opportunità di lavoro e nuove assunzioni

opportunità per contratto a tempo indeterminato

Poste Italiane offre opportunità lavorative sia a neolaureati che a professionisti con esperienza. Le assunzioni non avvengono tramite concorsi pubblici, ma attraverso processi di selezione interni e accordi sindacali. Tra le posizioni aperte figurano portalettere, ingegneri, consulenti finanziari e addetti agli sportelli.

Contratti e stipendi

In Poste Italiane, i contratti variano a seconda del ruolo: i portalettere sono assunti principalmente con contratti a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione, mentre altre posizioni possono prevedere contratti a tempo indeterminato o stage. La scelta della sede è disponibile al momento della candidatura. Gli stipendi oscillano tra 1.315 euro al mese per i portalettere e fino a 1.500 euro per i consulenti finanziari, con incrementi legati all’anzianità e alle responsabilità.

Requisiti e processi di selezione

Per lavorare allo sportello serve un diploma di maturità con almeno 70/100 e idoneità psico-fisica. I consulenti finanziari devono avere una laurea magistrale in discipline economiche, mentre i consulenti mobile richiedono una laurea in economia o giurisprudenza e almeno due anni di esperienza. Il processo di selezione include test attitudinali e colloqui. I candidati scelti riceveranno un’e-mail per un test di logica e matematica, seguito da un colloquio e, per i portalettere, una prova pratica di guida.

Candidature

Le candidature devono essere inviate online attraverso il sito di Poste Italiane, dove è possibile monitorare lo stato delle domande. È anche possibile inviare candidature spontanee per manifestare interesse anche in assenza di posizioni aperte.