Ast, Figuccia chiede il commissariamento della partecipata

La posizione del deputato della Lega.

PALERMO – La Lega chiede il commissariamento dell’Ast e prende una posizione. “Gli episodi riportati dalla stampa di questi giorni lasciano tanta amarezza rispetto a tutto quello che leggiamo relativamente al mondo della partecipata regionale Ast – a dirlo in una nota è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo che prosegue – vanno create le condizioni per garantire le tutele occupazionali, vanno ricercate le ragioni di un rilancio del sistema dei trasporti pubblici regionali, va salvaguardata l’immagine certamente lesa da questo periodo a tratti forte ma va anche trovata una soluzione per rilanciare la struttura aziendale”.

“Rivedere le partecipate”

“Propongo, in una rivisitazione delle partecipate della Regione Siciliana che si possa partire da un segnale forte e chiedo pertanto il commissariamento dell’Ast al fine di poter valutare attentamente cosa è accaduto in questi mesi e al tempo stesso per poter garantire le tutele occupazionali a tutte le risorse umane coinvolte. Nell’assenza di un piano di rilancio industriale dell’azienda – conclude – credo a malincuore che oggi l’unica via sia quella del commissariamento o dell’accorpamento con altre strutture solide sul piano finanziario”.