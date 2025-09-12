Il presidente annuncia un potenziamento dei servizi offerti

PALERMO – “Il nostro obiettivo è potenziare i servizi di un’azienda storica e di enorme valore per la Sicilia: siamo già al lavoro per rinnovare la flotta con mezzi moderni ed ecologici. E’ cominciata una nuova fase in cui sarà fondamentale rafforzare il dialogo con lavoratori, sindacati e istituzioni”.

Sono le prime parole da presidente dell’Ast di Luigi Genovese, a margine dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda siciliana Trasporti.

Le prossime sfide

“Le sfide che ci attendono – prosegue Genovese – sono molteplici e assolutamente impegnative. Il mio impegno, in questo senso, sarà sempre maggiore. Con spirito di squadra e determinazione lavoreremo per garantire un contributo concreto alla crescita e al rilancio dell’Azienda, a beneficio della Sicilia e soprattutto dei siciliani”.

“Assumere la presidenza dell’Azienda Siciliana Trasporti è per me un grande onore, ma nello stesso tempo una responsabilità che accolgo con profondo senso istituzionale. Ast è una realtà storica della Sicilia, un’azienda che ha accompagnato intere generazioni di cittadini nei loro spostamenti quotidiani”.

La collaborazione del presidente uscente

“Ringrazio profondamente la Regione Siciliana, socio unico, per la fiducia che mi è stata accordata. Non posso non esprimere gratitudine verso il presidente uscente, Alessandro Virgara, per l’ottimo lavoro svolto e per la proficua collaborazione avuta durante il mio precedente incarico come consigliere. Un pensiero, poi, è rivolto a tutto il personale, che sin da subito ha dimostrato disponibilità e un autentico attaccamento all’Ast; alle consigliere, Alessandra Scimeca e Claudia Rappa e al collegio sindacale”.