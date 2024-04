Ast, la preoccupazione del sindacato Faisa Cisal: “Pronti allo sciopero”

La presa di posizione dopo le anticipazioni di 'LiveSicilia' sul Piano industriale

PALERMO – “A distanza di mesi, nessun confronto si è potuto sviluppare sul nuovo Piano industriale di Ast, malgrado le richieste di convocazione formalizzate (l’ultima in ordine temporale il 5 aprile trasmessa all’assessore regionale delle Infrastrutture Alessandro Aricò) per poter procedere ad un confronto di merito del documento programmatico. Pur volendo essere stati fiduciosi come sindacato nei riguardi dell’assessore, a tutt’oggi prendiamo atto che nessuna convocazione in merito ci è pervenuta. Di contro, apprendiamo da notizie di stampa, come l’articolo apparso oggi sul LiveSicilia, ‘Tagli alle corse, addio al servizio urbano e bus un leasing: il Piano Ast’, dal quale si leggono i vari punti di vista sull’argomento che fotografano scenari preoccupanti”. Questo l’incipit di un comunicato diffuso dal sindacato Faisa Cisal Sicilia, dopo l’articolo di LiveSicilia che racconta i dettagli del piano industriale della società di trasporti regionale.

Ast, l’ombra dello sciopero

Secondo il sindacato, tra i lavoratori crescono “preoccupazioni e ansia”. “Come sindacato, in rappresentanza dei lavoratori, chiediamo al governo regionale chiarezza per affrontare – ancora la nota – il dovuto confronto con lo spirito costruttivo e responsabile da sempre dimostrato. Caso contrario, permanendo questo stato di fatto, la prossima settimana, una volta stabiliti tempi e modalità, Faisa Cisal Sicilia, proclamerà una prima azione di sciopero del personale dipendente Ast”.