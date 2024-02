Ast, nuovo sciopero. Il sindacato: “La vertenza non trova sbocco”

Le rivendicazioni della Faisa Cisal

MESSINA – Dopo lo sciopero effettuato lo scorso 7 Dicembre 2023, il sindacato ne ha proclamato un altro di quattro ore per l’8 marzo.

“La vertenza in corso – spiega il sindacato – che vede interessati i lavoratori dipendenti di AST SPA nella sede periferica di Messina non trova sbocco, in quanto il funzionario della sede periferica continua a ostinarsi a non voler fornire risposte concrete e risolutive in merito alle questioni poste e di rilevante importanza.”

La vertenza

Il sindacato sostiene che “non vi è la volontà dell’azienda e forse la forza per poter risolvere i problemi, da qui, un’altra battuta di sciopero”.

Proprio ieri la Faisa Cisal ha denunciato il fatto che “un autobus di linea è rimasto fermo e posteggiato sulla SP 126 per oltre 15 giorni e grazie alla nostra rimostranza, solo nella mattinata di ieri, il mezzo è stato rimosso dal posto è portato in rimessa”.

I disservizi

Stamattina un altro disservizio sulla A 20, nella tratta Barcellona – Messina: gli utenti sarebbero stati costretti ad aspettare circa un’ora, “in attesa dell’ autobus sostitutivo, eppure c’è chi è pronto a giurare che l’autobus pur difettando, è stato mandato comunque in servizio, se così fosse, il fatto, sarebbe di una gravità inaudita”

Nella riunione sindacale del 15 Gennaio 2024, “nell’ambito della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione – ricostruisce la Faisa Cisal – tutti i punti discussi e affrontatati sono rimasti irrisolti”.

Il primo di febbraio è stata avviata la seconda fase della procedura di “conciliazione” prevista dalla legge. “In assenza di convocazione da parte della Prefettura di Messina, FAISA CISAL, a tutela degli interessati dei lavoratori – si legge nella nota – ha proclamato lo sciopero di 4 ( quattro ) ore per il personale dipendente della Sede periferica di Messina AST SPA per la giornata di venerdì 8 marzo 2024, 05.30 / 06. 30 – 9.30 / 12.30″.