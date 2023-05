Asu, il futuro dei lavoratori al centro di un incontro tra l’assessore e i sindacati

Incontri separati

1' DI LETTURA

PALERMO – Il futuro del personale Asu della Regione Siciliana è stato al centro di due giornate di incontri tra Regione e rappresentanti sindacali. L’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, che segue da vicino la vertenza, ha incontrato ieri la Cgil, la Cisl e la Uil; oggi l’Ugl, Ale Ugl, Csa Cisal, Usb e Confintesa.

Riunioni separate

Le riunioni sugli Asu sono avvenute separatamente per soddisfare le due richieste di incontro da parte dei sindacati. Il rappresentante del governo Schifani, nel ribadire che questo personale è una risorsa per le amministrazioni, ha annunciato che riferirà al governatore l’esito degli incontri e le proposte emerse al fine di concordare un’azione sistemica da intraprendere, anche con il coinvolgimento del governo nazionale, per trovare al più presto una soluzione definitiva a questa vertenza.