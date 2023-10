Atelier Emé Palermo, a Villa Gattopardo il mondo della moda sposa

La sfilata

Si terrà venerdì 27 ottobre, presso la Villa del Gattopardo, la sfilata di Atelier Emé Palermo. “Un meraviglioso palcoscenico per ospitare una straordinaria sfilata – scrivono in una nota gli organizzatori -. Un’esperienza senza precedenti nel mondo della moda sposa, dove eleganza e raffinatezza si fonderanno per creare uno spettacolo indimenticabile. Saranno presentate straordinarie creazioni di abiti da sposa, progettate per conferire ad ogni donna un’aura di eleganza moderna, pronta a pronunciare il suo ‘sì’ con grazia e stile. Tramite i social di Atelier Emé, dell’organizzatrice di eventi Rita Mineo, di Villa del Gattopardo e Cucina Nomade Mediterranea, sarà possibile prendere parte alla serata su invito”.