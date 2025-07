Athletic Club Palermo: l’ex rosanero La Gumina entra in società

Sarà socio e componente della dirigenza

L’Athletic Club Palermo ha reso noto l’ingresso ufficiale di Antonino La Gumina in società in qualità di socio e componente della dirigenza.

L’attaccante palermitano classe 1996, con oltre 200 presenze tra Serie A e Serie B, porta con sé una carriera ricca di esperienza e un legame profondo con la città di Palermo. Parallelamente alla carriera da calciatore, La Gumina sceglie di iniziare un nuovo percorso fuori dal campo, deciso a contribuire alla crescita del club e alla valorizzazione dei talenti locali.

“Sono felice di poter restituire qualcosa alla mia città entrando a far parte dell’Athletic Club Palermo – spiega La Gumina -. Per tanto tempo abbiamo parlato del mio ingresso in società e voglio ringraziare il presidente Gaetano Conte e gli altri soci, che con il loro entusiasmo mi hanno convinto a sposare questo progetto”.

“Credo fortemente nella visione della società e sono pronto a mettere la mia esperienza e la mia passione al servizio di questa realtà. Sono determinato a scrivere una pagina importante per la città di Palermo. Insieme possiamo costruire qualcosa di significativo, partendo dai giovani e dal territorio”, ha aggiunto l’ex rosanero.

Il suo arrivo segna anche l’inizio di una collaborazione strategica con la LGA Soccer Academy. L’accademia, fondata dallo stesso La Gumina, è specializzata nello sviluppo della tecnica individuale, con l’obiettivo di formare le nuove generazioni di calciatori palermitani.