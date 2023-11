L’Athletic Club Palermo esonera Vincenzo Giannusa

Si separano le strade del tecnico e del club palermitano

Si separano le strade di Athletic Club Palermo e Vincenzo Giannusa. Con una nota ufficiale, infatti, la società palermitana che milita nel campionato di Eccellenza ha diramato l’annuncio dell’esonero dell’allenatore.

“La ASD Athletic Club Palermo comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Vincenzo Giannusa, al quale va il ringraziamento per il lavoro e la professionalità dedicata ai nostri colori sin dal suo arrivo in panchina, e gli auguri per il proseguo della sua carriera calcistica”.

Il club del capoluogo siciliano è già a lavoro per individuare il nuovo allenatore che verrà annunciato nelle prossime ore