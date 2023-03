Atleta disabile al 76% conclude una maratona: il record VIDEO

È diventato il primo atleta al mondo a concludere una maratona: 42 km 195 metri in 5 ore 50 minuti e 51 secondi

1' DI LETTURA

BARCELLONA – Straordinaria impresa di Alex Roca Campillo alla Maratona di Barcellona. L’atleta spagnolo di 31 anni è disabile al 76%. A soli sei mesi di vita, un’encefalite virale erpetica gli ha causato la paralisi cerebrale, una lesione cerebrale che colpisce la mobilità e la postura limitandone le attività e i movimenti. Il deficit colpisce mobilità e postura. Il record di Campillo ha fatto il giro del mondo: “Se fissi un obiettivo puoi raggiungerlo. E se dai tutto te stesso ma non ci riesci, ti sentirai lo stesso premiato”.

L’atleta disabile è diventato il primo atleta al mondo a concludere una maratona: 42 km 195 metri in 5 ore 50 minuti e 51 secondi. Innumerevoli sostenitori lo hanno seguito all’urlo di: “Vittoria, vittoria, vittoria”. “Grazie al mio team e a tutti coloro che hanno tifato” ha riportato su Twitter: “Non ho parole, ho fatto la storia”. A sostenere Campillo in quest’avventura un team di specialisti che lo ha seguito lungo tutto il percorso, tra cui uno psicologo e un nutrizionista, visto che ha dovuto seguire una dieta speciale per la maratona.

