Attacco hacker al Comune di Palermo: a breve il sito nuovamente online

PALERMO – Le elezioni a Palermo sono salve: l’attacco hacker non ha compromesso i dati dell’anagrafe e dello stato civile. “Abbiamo iniziato con le attività più impellenti – spiega l’assessore all’Innovazione del Comune di Palermo Paolo Petralia – È possibile avere la carta d’identità e la tessera elettorale e gli uffici anagrafe e stato civile sono tornati operativi. In settimana il sito tornerà on line e anche la ztl sarà riattivata”. Al momento le telecamere della Zona a traffico limitato sono spente in attesa di installare di nuovo il software in un altro server. Serviranno alcuni giorni.

“Al momento le telecamere sono in test – aggiunge l’assessore – e non è possibile acquistate il pass per la Ztl. Ancora qualche giorno e tutto tornerà a funzionare. Su quanto successo posso dire che è stato un attacco violentissimo come quello messo in atto a tantissimi siti di altri comuni e istituzioni nazionali. Di tutto questo si sta occupando la Polizia postale”.