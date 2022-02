Attacco a un asilo in Ucraina, Biden: possibile operazione nei prossimi giorni

Continua la tensione a Nord dell'Europa

Continua la tensione fra Usa e Russia attorno all’Ucraina. Malgrado l’annuncio russo sul ritiro delle truppe la tensione non stenta a diminuire. Un attacco russo in Ucraina è possibile “nei prossimi giorni”, osserva Biden e “abbiamo ragione di credere” che la Russia stia preparando un’operazione sotto “falsa bandiera” in Ucraina.

Per Lavrov il ritiro però “richiederà tempo”. Dall’altra parte per la Russia, gli Usa non hanno risposto alla richiesta di riportare in patria le armi nucleari e astenersi da ulteriori distribuzioni di armamenti fuori dai suoi confini.

Oggi le forze separatiste appoggiate dalla Russia nell’Ucraina orientale hanno sparato colpi di mortaio contro un villaggio nella regione di Lugansk, colpendo un asilo. Secondo i militari, non ci sono stati feriti.

“Oggi invieremo la lettera di risposta agli Usa, sarà resa pubblica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov in conferenza stampa a Mosca con Luigi Di Maio, sostenendo che “non risolveremo tutti i problemi finché non ci metteremo d’accordo su alcuni punti, tra cui il non allargamento a est della Nato e il non dispiegamento a est”. Diversamente, ha spiegato Lavrov “la Russia dovrà reagire, anche attraverso misure tecniche e militari, in mancanza di una disponibilità degli Usa a discutere delle garanzie alla propria sicurezza”.

Il presidente ucraino Zelensky però, ribatte: l’adesione alla Nato è una garanzia di sicurezza” sulla quale l’Ucraina non è disposta a compromessi.

Di Maio insiste sulla possibilità di una soluzione diplomatica.

