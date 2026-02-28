 L'attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: "Khamenei è morto"
Attacco Usa-Israele all’Iran, i media israeliani: “Khamenei è morto”

Teheran smentisce
VENTI DI GUERRA
Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha confermato ai media nazionali che Ali Khamenei “è stato eliminato”. Channel 12 riferisce che immagini del corpo della Guida suprema sono state mostrate al premier Benjamin Netanyahu.

Media indipendenti come Iran International, che è una testata basata a Londra, riportano che Ali Khamenei è stato ucciso durante l’attacco di Stati Uniti e Israele oggi. A Teheran la gente sta applaudendo alle finestre per celebrare l’evento. 

L’ambasciatore israeliano a Washington, scrive Axios, ha informato gli Stati Uniti che il leader supremo iraniano è stato ucciso. 

Nel frattempo, agenzie di stampa iraniane spiegano che Khamenei, al contrario di quanto sostenuto da Israele e Usa, è ancora in vita.

