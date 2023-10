Attivisti climatici imbrattano la piramide del Louvre VIDEO

Richiesta la ristrutturazione del patrimonio edilizio francese

PARIGI – Gli attivisti del gruppo climatico Dernière Renovation hanno imbrattato la piramide del Louvre. Durante una manifestazione pacifica, hanno versato vernice arancione sulla superficie dell’opera architettonica, richiamando l’attenzione di turisti e residenti.

La scalata e l’imbrattamento del Louvre

Uno dei manifestanti ha scalato la piramide, ha spruzzato ulteriormente la vernice, ma ha anche tentato di appendere uno striscione che illustrasse le rivendicazioni del gruppo. Alla base dell’azione, vi è una chiara richiesta: la ristrutturazione del patrimonio edilizio francese entro il 2040, con un’attenzione particolare alla ricostruzione termica degli edifici pubblici, al fine di rispettare nuovi e più rigorosi standard ambientali.

Il gruppo Dernière Rénovation non è nuovo a tali manifestazioni. Identificandosi come una campagna di resistenza civile francese: cambiamento significativo sul fronte climatico e sociale in tempi brevi. Attraverso azioni dirette e simboliche come quella al Louvre, sperano di sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere le autorità a prendere decisioni concrete a favore dell’ambiente.

