“Auditorium Giuseppe Di Matteo, si trovino i fondi per ristrutturarlo”

L'ordine del giorno approvato dal consiglio comunale

1' DI LETTURA

“Ieri abbiamo commemorato il 31º anniversario della strage di Via D’Amelio e nel mese di settembre commemoreremo anche il trentesimo anno dalla scomparsa di Padre Pino Puglisi, il prete simbolo di Brancaccio ucciso barbaramente per mano di cosa nostra e che ha segnato per molti giovani del quartiere il proprio percorso scolastico e formativo. Per tenere vivo il ricordo di Paolo Borsellino, Padre Pino Puglisi e tutti gli uomini che hanno sacrificato la loro vita contro la mafia bisogna accompagnare alle commemorazioni e ai loro modelli e valori ispiratori anche azioni concrete. Da qui nasce l’ordine del giorno che impegna l’amministrazione a reperire i fondi necessari per la ristrutturazione dell’auditorium Giuseppe Di Matteo, il luogo dove il Beato Padre Pino Puglisi celebrò la sua ultima messa una settimana prima di essere barbaramente ucciso nel giorno del suo 56º compleanno”. Lo dice la consigliera comunale di Palermo Teresa Leto, che continua: “La riapertura dell’auditorium sarebbe il modo migliore per ricordare il 30° anno dal martirio di Padre Pino Puglisi svolgendo al suo interno attività con finalità sociali ed educative e diventando un vero e proprio presidio di legalità da donare alla cittadinanza”.

“Un plauso alla consigliera Teresa Leto per aver sensibilizzato il consiglio comunale, il sindaco e la giunta a prendere in seria considerazione la sistemazione dell’ Auditorium Giuseppe Di Matteo – dice il presidente della Seconda circoscrizione Giuseppe Federico – Non posso che condividere questa sua iniziativa che evidenzia fortemente l’importanza del momento legato a una partecipazione attiva della collettività per tenere viva la memoria del Beato Padre Pino Puglisi”.