Augusta, la Life support sbarca con i corpi di 2 migranti recuperati

Nelle acque internazionali della zona libica

AUGUSTA (SIRACUSA) – Oggi alle ore 13 la Life Support di Emergency ha sbarcato nel porto di Augusta i due corpi senza vita recuperati in acque internazionali della zona Sar (Search and rescue) libica venerdì scorso.

Questa, spiega Augusto Candido, comandante della nave, “è stata la prima volta che la Life Support si è trovata a dover recuperare dei corpi, anziché soccorrere delle persone, ed è stata una circostanza molto pesante per l’equipaggio. Ma siamo già pronti a riprendere il mare per una nuova missione di ricerca e soccorso, per salvare vite umane”.