Effetto delle misure introdotte dal governo

ROMA – Cattive notizie per i fumatori: scattati oggi, mercoledì 15 aprile, i nuovi aumenti per alcuni marchi di sigarette e tabacco trinciato. Si tratta di un effetto provocato dalle misure introdotte dal governo nazionale con l’ultima legge di bilancio.

Gli aumenti di sigarette e tabacco

Gli aumenti, in alcuni casi, raggiungono punte di 30 centesimi a pacchetto. Tra i marchi aumentati ci sono: John Player Special, Gauloises e West. Gli aumenti, come ricorda Assoutenti, potrebbero non finire qui. la manovra, infatti, avrà effetti fino al 2028. tutto è legato all’aumento progressivo dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette e tabacco trinciato.

L’influenza dell’accisa sul prezzo

Nello specifico l’accisa sui tabacchi lavorati è passata da 29,50 euro per 1.000 sigarette del 2025 a 32 euro del 2026. la quota salirà poi a 35,50 euro nel 2027 e 38,50 euro nel 2028. L’importo minimo dell’accisa sul trinciato sale da 148,50 euro il chilogrammo convenzionale a 161,50 euro per l’anno 2026, a 165,50 euro per l’anno 2027 e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.

Aumenti anche per le sigarette elettroniche

Colpite anche le sigarette elettroniche: il coefficiente per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina è stabilito al 18% per il 2026; 20% per l’anno 2027; 22%, a decorrere dall’anno 2028. Invece, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina è previsto nella seguente misura: 13% per l’anno 2026; 15% per l’anno 2027; 17% per l’anno 2028.

Il gettito per le casse dello Stato

Secondo le previsioni di Palazzo Chigi l’aumento dei prezzi al pubblico di sigarette e tabacco garantirà un maggiore gettito pari a 1,47 miliardi di euro nel triennio: 213 milioni di euro per il 2026, 465,8 milioni per il 2027 e 796,9 milioni per il 2028.

La tabella con tutti gli aumenti delle sigarette

L’agenzia delle Dogane e dei monopoli, sul proprio sito, fornisce una tabella con il dettaglio di tutti i marchi di sigarette e prodotti da fumo che hanno subito l’aumento di prezzo. Il listino è aggiornato al 15 aprile 2026.

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