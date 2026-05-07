Miglior attrice protagonista

ROMA – L’attrice di origini palermitane Aurora Quattrocchi è la miglior attrice protagonista della 71esima edizione dei David di Donatello. Il riconoscimento è arrivato per il film ‘Gioia Mia’, di Margherita Spampinato, anche lei palermitana.

“Riaprite le sale cinematografiche”

“Io mi auguro che il cinema possa avere sempre, sempre, sempre di più successo, meraviglia e fantasia e gioia… E gioia mia non deve finire mai – ha detto Quattrocchi -. E che riaprano le sale cinematografiche grandi come questa, non se ne può più di quelle salette micragnose dove il film non viene visto”.

I film di Aurora Quattrocchi

Aurora Quattrocchi è una delle interpreti più intense e riconoscibili del cinema italiano contemporaneo. Nata artisticamente in teatro, ha costruito negli anni una carriera ricca di ruoli spesso legati a storie ambientate nel Sud Italia.

Il suo debutto cinematografico arriva con ‘Mery per sempre’, cult del cinema italiano ambientato nel carcere minorile Malaspina di Palermo. Negli anni Novanta prende parte anche a ‘L’uomo delle stelle’. Tra i film più importanti della sua carriera spicca ‘Malèna’, con Monica Bellucci, seguito da ‘I cento passi’, dedicato alla figura di Peppino Impastato. ‘Entrambi i film hanno avuto un grande impatto culturale e hanno contribuito a rendere Quattrocchi un volto noto del cinema italiano.’

Nel 2006 interpreta Fortunata in ‘Nuovomondo’, opera candidata agli Oscar e premiata alla Mostra del Cinema di Venezia. Successivamente prende parte a film apprezzati dalla critica come ‘Anime nere’ ed ‘È stato il figlio’.