Australian Open, Sinner in finale! Vola anche il doppio azzurro

Battuto Djokovic in quattro set. Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

MELBOURNE – Jannik Sinner vola in finale agli Australian Open. Il leader del tennis azzurro ha battuto il numero 1 del mondo Novak Djokovic in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. Sinner conquista la sua prima finale in uno Slam e ora affronterà il vincente della seconda semifinale tra Medvedev e Zverev.

Italia sugli scudi anche nel doppio: Bolelli Vavassori in finale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori firmano in doppio un’altra impresa azzurra: sono la terza coppia italiana nella storia a qualificarsi per una finale Slam. I due azzurri hanno sconfitto 6-3 3-6 7-6(5) in semifinale i tedeschi Yannick Hanfmann-Dominik Koepfer.