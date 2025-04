Un militare è stato traferito in ospedale a Catania

CALTAGIRONE (CATANIA) – Due carabinieri in servizio nella compagnia di Caltagirone sono rimasti feriti in un incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi, avvenuto sulla Strada statale Catania-Ragusa. Uno di loro è in gravi condizioni ed è stato trasferito in un ospedale di Catania.

L’altro militare dell’Arma è ricoverato a Caltagirone. Secondo una prima ricostruzione, i due erano su un’auto di servizio impegnata in un pattugliamento quando la ‘gazzella’, per cause in corso di accertamento, ha probabilmente preso un cordolo ribaltandosi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118. Sull’accaduto indaga la polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.