Auto si ribalta in centro, scontro in via Uditore: grave un 17enne

Due incidenti in città, un ferito anche in via Roma

PALERMO – Due gravi incidenti a Palermo nel giro di poche ore. Il primo si è verificato poco dopo le 7 in via Uditore: nello scontro tra uno scooter Sh e una Kia è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni. L’impatto si è rivelato violento, al punto da distruggere la parte anteriore dellla vettura e il giovane è stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto.

L’allarme e i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati gli automobilisti in transito, sono così giunti sul posto i sanitari del 118. Le condizioni del giovane sono subito state ritenute gravi ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. In corso le indagini dell’Infortunistica della polizia municipale che sul posto hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Auto ribaltata in via Roma

Intorno alle 8, un altro incidente ha provocato un ferito e pesanti ripercussioni sul traffico del centro città. Per cause ancora da accertare, infatti, un automobilista di 36 anni ha perso il controllo della sua Panda che si è ribaltato poco dopo l’incrocio con via Mariano Stabile.

Anche lui è stato soccorso dal 118 e trasportato al Civico. In base a quanto ricostruito dalla polizia municipale, nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta un’altra auto, con cui sarebbe avvenuto uno scontro che ha causato il ribaltamento. Le indagini per accertare le responsabilità sono in corso.

L’incidente in via Messina Marine

L’ultimo incidente grave nel capoluogo siciliano risale soltanto a due giorni fa: un uomo di 37 anni è rimasto ferito in via Messina Marine, dopo lo scontro frontale con un suv guidato da un 77enne. E’ stato ricoverato all’ospedale Buccheri La Ferla con la prognosi riservata.