L'uomo è ricoverato in prognosi riservata

PALERMO – Grave incidente stradale in via Messina Marine, all’altezza del civico 256. Nello scontro tra un’auto e uno scooter è rimasto ferito un uomo che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.

In base a quanto ricostruito dalla polizia municipale che sul posto ha effettuato i rilievi, O.A, 37 anni, stava percorrendo il tratto di strada alla guida di un Honda 150, quando è avvenuto lo scontro frontale-laterale con un suv Mahindra. Al volante c’era un uomo di 77 anni.

Incidente in via Messina Marine, i soccorsi

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter: in seguito all’impatto è infatti stato sbalzato dalla sella, finendo violentemente sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 37enne al pronto soccorso del Buccheri La Ferla, le sue condizioni sono state ritenute gravi ed è stato necessario il ricovero. E’ in prognosi riservata.

In via Messina Marine anche gli agenti dell’Infortunistica, il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico per permettere gli accertamenti. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.

Grave una donna in corso Finocchiaro Aprile

Risale soltanto a tre giorni fa l’ultimo grave incidente a Palermo. Una donna di 53 anni è stata trasportata in ospedale dopo essere caduta con il monopattino. E’ successo in corso Finocchiaro Aprile, a pochi metri dal tribunale. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e un carabiniere libero dal servizio che hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportata al Civico, dove è stata ricoverata, anche in questo caso in gravi condizioni.

Buche, avvallamenti e incidenti

Il manto stradale dissestato ha provocato un altro incidente la scorsa settimana, in viale del Fante. ll conducente di una Honda Hornet, O.L.H, 35enne originario delle Mauritius, è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull’asfalto. Alcuni automobilisti in transito che hanno assistito alla scena hanno chiesto l’intervento dei soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato a Villa Sofia in codice rosso.