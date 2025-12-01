Auto si ribalta sulla circonvallazione: morto un uomo a Monreale

Non si esclude un malore. Chi è la vittima

MONREALE – Gravissimo incidente stradale sulla circonvallazione di Monreale. E’ successo nel tardo pomeriggio, quando un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. L’uomo alla guida, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, una Fiat Cinquecento, all’altezza del mobilificio.

Non si esclude il malore

L’impatto si è rivelato violentissimo e nonostante l’arrivo dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima è Michele Logiurato, 74enne residente nella cittadina normanna. Non si esclude che possa essere stato colto da un malore alla guida, sono in corso tutti gli accertamenti.

Le indagini

In base ai primi rilievi, nessun altro mezzo risulta coinvolto: sul posto, oltre ai sanitari del 118 e i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. Oggi, 1 dicembre, altri due gravi incidenti si sono registrati nel Palermitano. Sulla statale 624 due auto si sono scontrate frontalmente, entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

In città, e precisamente nella zona di Romagnolo, uno scooter e un’auto si sono scontrati all’incrocio tra via Cappello e viale dei Picciotti. In questo caso è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 19 anni che è stato trasportato in codice rosso al Buccheri La Ferla ed è ricoverato in prognosi riservata.