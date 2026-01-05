Auto si ribalta sulla Palermo-Agrigento: ferita una diciottenne

L'impatto nel territorio di Misilmeri

PALERMO – Incidente stradale nella notte sulla Palermo-Agrigento, nel territorio di Misilmeri. Una giovane alla guida di una Fiat Panda, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo, al punto da provocare il ribaltamento dell’auto, su cui si trovavano la conducente e un’altra ragazza.

Incidente sulla Palermo-Agrigento: i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno etratto le due giovani dall’abitacolo, i sanitari del 118 e i carabinieri. La diciottenne che era alla guida, M.G, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Civico. Anche l’amica è stata trasferita al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Strada chiusa e traffico

Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi e i rilievi, effettuati dai militari che stanno indagano per ricostruire la dinamica. Il traffico sulla statale è andato in tilt, con automobilisti bloccati per circa due ore. In base ai primi accertamenti, l’incidente sarebbe stato autonomo, non risulterebbero infatti segnali riconducibili ad altri veicoli coinvolti. Si tratta dell’ennesimo grave incidente sulla Palermo-Agrigento.

Una lunga scia di incidenti

Una lunga scia di tragedia sulla statale 121 si è registrata negli ultimi mesi. A novembre un violento impatto si è verificato nel territorio di Vicari, in questo caso due persone hanno perso la vita. Nello scontro tra un camion che trasportava arredi e una statio wagon, sono morti il conducente del mezzo pesante, Francesco Celauro di 40 anni, e il conducente dell’auto, il 61enne Francesco Cascino.