Nessuno dei ragazzi è in pericolo di vita

FOGGIA – Paura all’alba a Foggia, dove un’auto con a bordo quattro giovani di circa vent’anni si è schiantata contro uno stabile in viale Fortore per poi prendere fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi avrebbero perso il controllo della Mazda 3 su cui viaggiavano. Dopo l’impatto contro l’edificio, il veicolo è stato avvolto dalle fiamme.

I quattro occupanti sono riusciti a uscire dall’abitacolo prima che l’auto venisse completamente interessata dall’incendio. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati al Policlinico Riuniti di Foggia.

I giovani sono ricoverati nei reparti di ortopedia e neurochirurgia. Hanno riportato diverse fratture, tra cui lesioni costali e vertebrali, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Gli accertamenti clinici effettuati hanno escluso l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia locale.

(foto di repertorio)