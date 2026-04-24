Autopsia su Vaccaro: 30 giorni per chiarire le cause della morte

Il 25enne di Favara ucciso con una coltellata

PAVIA – È stata eseguita questa mattina, all’istituto di Medicina legale dell’Università di Pavia, l’autopsia sul corpo di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara morto dopo essere stato accoltellato nel parcheggio Cattaneo, nei pressi del centro storico.

L’esame autoptico, iniziato intorno alle 8.30, si è concluso dopo circa quattro ore. Oltre al perito incaricato dalla Procura, era presente anche il consulente della difesa del 16enne accusato dell’omicidio. Il giudice ha fissato in 30 giorni il termine per il deposito dei risultati, anche se non si esclude una proroga fino a 60 o 90 giorni.

Nel corso dell’autopsia sono stati effettuati anche prelievi sui tessuti per verificare gli stati di sanguinamento. Accertamenti ritenuti fondamentali per chiarire se il fendente inferto sia stato immediatamente mortale oppure se un tempestivo intervento dei soccorsi avrebbe potuto evitare il decesso.

Il 16enne indagato per l’omicidio si trova detenuto nell’istituto minorile Cesare Beccaria di Milano ed è accusato anche di tentato omicidio per aver ferito un amico della vittima. Altri quattro giovani – un minorenne e tre maggiorenni – risultano indagati per omissione di soccorso e concorso in omicidio.