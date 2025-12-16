La riapertura era inizialmente prevista per il 20 dicembre

CALTANISSETA – L’Anas ha comunicato di aver concluso oggi, con alcuni giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma, i lavori per il nuovo svincolo di Caltanissetta sull’autostrada A19. Prevista inizialmente per il 20 dicembre, la fine dell’intervento è stata accelerata – così affermano dall’Anas – grazie all’intenso lavoro di tecnici e operai.

I lavori hanno riguardato la realizzazione degli impianti tecnologici nel sottopasso dello svincolo. I rivestimenti delle pareti interne delle opere di sostegno. Il completamento degli strati della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale nella configurazione definitiva.

Inoltre, il sottopasso è stato dotato di due stazioni di emergenza SOS, segnaletica luminosa e pannelli a messaggi variabili con relativo sistema di telecontrollo. Riapre oggi, dunque, dopo la temporanea chiusura al traffico, la rampa di uscita dalla A19 dello svincolo di Caltanissetta per i veicoli provenienti da Catania.

“Prosegue l’impegno di Anas in Sicilia – comunica una nota – finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza delle proprie autostrade e strade statali a tutela degli utenti”.

