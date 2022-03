Autostrada A20, interventi in galleria e uscita Cefalù: scatta la chiusura

Le opere fanno parte della campagna di monitoraggi

CEFALÙ (PA) – Nell’ambito della nuova campagna di monitoraggi e manutenzione delle gallerie autostradali presenti sulla A18 e sulla A20, domani, 10 marzo, i tecnici di Autostrade Siciliane metteranno in sicurezza la calotta del tunnel “Campofelice”, sulla Messina-Palermo.

Dalle ore 8 alle 24 verrà chiusa al traffico la carreggiata di valle e per i mezzi in transito in direzione Palermo vigerà l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cefalù.

Lo svincolo rimarrà conseguentemente chiuso anche in entrata in direzione Palermo.