Per le riprese di un film

PALERMO – Autostrada Palermo-Catania chiusa al traffico domani, giovedì 25 luglio. Lo annuncia l’Anas con una nota. Lo stop riguarderà il tratto tra il chilometro 33 e il chilometro 35, a Termini Imerese, sulla carreggiata in direzione Catania. Lo stop al transito durerà dalle 8 alle 16 per consentire le riprese di alcune scene del film ‘Francesca e Giovanni’, pellicola che narrerà la storia dei giudici Francesca Morvillo e Giovanni Falcone. La carreggiata in direzione Palermo non avrà alcuna limitazione al traffico.

Le deviazioni del traffico

Durante le otto ore di chiusura del tratto autostradale, in base al peso dei mezzi in transito, il traffico verrà così gestito: i mezzi leggeri provenienti da Palermo e diretti a Catania dovranno uscire allo svincolo di Trabia, percorrere la Statale 113 e immettersi in autostrada in corrispondenza dello svincolo dell’agglomerato industriale; i mezzi pesanti provenienti da Palermo e diretti a Catania, dopo il filtraggio previsto allo svincolo di Trabia, saranno accumulati presso l’area di servizio Caracoli Sud e, in caso di necessità, lungo il tratto autostradale. L’accumulo avrà una durata massima di 60 minuti.