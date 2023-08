Sul luogo si segnalano lunghe code, traffico deviato a Motta Sant'Anastasia

1' DI LETTURA

CATANIA – L’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa in direzione Catania per la presenza di un veicolo in fiamme al chilometro 189. Nella zona sono segnalate code.

La viabilità è deviata sullo svincolo di Motta Sant’Anastasia. Il personale di Anas è sul posto per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.