Avellino-Palermo, Inzaghi: “Potevamo fare meglio nei primi 25 minuti”

L'allenatore dopo la gara: "Loro non hanno rubato nulla, un punto non fa mai male"

Il Palermo sfiora la quarta vittoria consecutiva e si ferma con un pareggio per 2-2 in casa dell’Avellino. A fine gara, ai microfoni ufficiali del club rosanero, l’allenatore dei siciliani Pippo Inzaghi ha commentato la gara che i suoi hanno terminato pure in dieci per l’espulsione di Diakité.

“È stata una partita difficile, lo sapevamo. Qui ha perso il Monza, ha pareggiato il Venezia. Potevamo fare meglio, soprattutto i primi 20-25 minuti in cui avevamo in mano la partita. Sembrava potessimo passare in vantaggio da un momento all’altro ma dovevamo essere più cattivi. Poi abbiamo preso gol e la partita si è fatta in salita”.

“La squadra ha reagito e ha ottenuto anche il vantaggio, poi purtroppo siamo rimasti in dieci – ha aggiunto -. Ormai bisogna portare a casa questo punto, inutile pensare quello che potevamo fare meglio. Diamo continuità ai risultati, è chiaro che avremmo voluto vincerla. Adesso è fondamentale chiudere sabato davanti al nostro pubblico con una vittoria per dare seguito a questo 10 punti in 4 partite”.

“Quinto risultato utile consecutivo? Speravamo di portarla a casa anche in dieci comunque. Questo è il calcio, l’Avellino non ha rubato nulla e ha fatto un’ottima partita. Sapevamo che era un campo complicato, potevamo fare qualcosa in più ma guardiamo avanti. Probabilmente due mesi fa queste partite non le avremmo portate a casa, adesso un punto non fa mai male”, ha concluso.