Aveva un piccolo arsenale con fucili e pistole: un arresto a Noto

Tra le armi anche un fucile rubato

NOTO (SIRACUSA) – Erano a casa sua e in campagna. Aveva in tutto tre pistole, tre fucili e proiettili di vario tipo: un piccolo arsenale. Per questo gli agenti del commissariato di Noto hanno arrestato un 44enne. È accusato di possesso illegale di armi, munizioni e ricettazione.

Le perquisizioni

L’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare. Gli investigatori hanno trovato le armi all’interno di una credenza del soggiorno e nel garage di pertinenza della casa. C’era una pistola con munizionamento, un’altra con matricola abrasa e varie munizioni e due fucili da caccia con numerosi proiettili rubati nel comune di Noto.

Un’altra perquisizione, in un casolare rurale – sempre nella disponibilità dell’uomo – ha permesso di rinvenire un altro fucile rubato. C’era poi una pistola a tamburo, priva di matricola. E tredici cartucce occultati all’interno di una vecchia autovettura priva di targhe.

