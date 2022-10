Avviso di pagamento per insegne pubblicitarie ma è solo un problema informatico

L'assessore Forzinetti ha incontrato Confesercenti e dato disposizione alla SISPI di annullare tali avvisi

1' DI LETTURA

PALERMO – L’Assessore alle Attività Produttive ed Economiche, Giuliano Forzinetti, ha incontrato i vertici di Confesercenti Palermo per discutere della problematica rappresentata dall’Associazione riguardante le insegne pubblicitarie al di sotto dei 5 mq. Durante il colloquio si è parlato inoltre delle ulteriori semplificazioni previste per il settore, che abbatteranno i tempi di rilascio delle autorizzazioni.

L’Assessore ha confermato che il tributo al di sotto di tali dimensioni non è dovuto, né per le insegne pubblicitarie né tantomeno per le targhe e le vetrofanie. L’errore è nato dal passaggio dai programmi informatici precedentemente utilizzati ad uno nuovo che ha interpretato erroneamente la dicitura con cui gli impianti in argomento erano stati caricati sul sistema.

Per rimediare a tali imprecisioni è stata data indicazione alla SISPI di procedere all’annullamento di tali avvisi, cosa che detta azienda ha già fatto; infatti, qualora i contribuenti in questo momento volessero effettuare i pagamenti tramite PagoPa li troverebbero bloccati.

La stessa partecipata è stata incaricata di effettuare i controlli incrociati con i dati in possesso del SUAP al fine di cancellare le posizioni che risultino cessate; anche in questo caso l’errore è nato dalla mancata trasposizione nella sezione insegne di esercizio della cessazione di attività comunicata dalle imprese

L’Assessore Forzinetti ha ringraziato i rappresentanti di categoria intervenuti auspicando una sempre maggiore sinergia tra il SUAP e le Associazioni Datoriali a beneficio delle imprese cittadine.