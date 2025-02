Aziende familiari e passaggi generazionali, incontro Aidaf a Palermo

L'iniziativa organizzata con Sicindustria

PALERMO – I passaggi generazionali nelle aziende familiari saranno al centro dell’incontro in programma giovedì 6 febbraio, dalle 15, nella sede di Sicindustria Palermo in via XX Settembre 64.

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione italiana delle aziende familiari (Aidaf) e da Sicindustria Palermo, si concentrerà sulle transizioni nelle aziende familiari, analizzando sfide e opportunità per costruire continuità e creare valore.

L’incontro

Ai saluti di benvenuto del presidente Giuseppe Russello, seguiranno gli interventi di Giovanna Gregori (consigliera delegata Aidaf), Salvatore Tomaselli (professore dell’Università di Palermo e ambassador accademico Aidaf) e di Sergio Malizia (wealth manager e consulente patrimoniale).

Fondata nel 1997 da Alberto Falck e da un gruppo di imprenditori ispirati dagli stessi principi, Aidaf si propone come il punto di riferimento in Italia per le aziende familiari e promuove lo sviluppo di un modello d’impresa sana, solida, fondata sui valori di etica e responsabilità.

Oggi raggruppa circa 300 imprese, che rappresentano approssimativamente il 17 per cento del Pil italiano.