Azzannato da uno squalo: i momenti terribili vissuti da un giovane italiano VIDEO

Gamba amputata per il 20enne

AUSTRALIA – Azzannato da uno squalo. In una drammatica sequenza di eventi, Matteo Mariotti, un giovane di 20 anni originario di Parma, è sopravvissuto a un terrificante attacco di squalo mentre si trovava in Australia, nello Stato del Queensland. L’incidente, avvenuto venerdì scorso, ha suscitato preoccupazione per la vita del giovane.

Azzannato da uno squalo: la dinamica

Secondo quanto riportato, Matteo, trovandosi in una situazione disperata, ha registrato un video, mentre veniva azzannato da uno squalo che gli ha tranciato una gamba. Il giovane dopo i terribili momenti vissuti, ha condiviso i suoi pensieri in quello che credeva fosse un ultimo addio: “Volevo dirvi addio. Non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro. Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterà a metà ma non importa ormai.”

Nonostante le gravi ferite e la perdita di sangue, il 20enne ha trovato la forza di lottare grazie al supporto ricevuto: «Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi».

Dopo l’incidente, il giovane Matteo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’amputazione della gamba sinistra sotto il ginocchio. L’operazione è stata eseguita nella notte italiana tra domenica e lunedì.



