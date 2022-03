Badminton: la palermitana Piume d’Argento in zona playoff

"Tenteremo anche quest'anno di riportare lo scudetto a Palermo", ha dichiarato dichiarato Paolo Caracausi

PALERMO – Si è concluso il secondo concentramento del campionato a squadre di serie A di Badminton a Bolzano con le nostre due squadre che occupano il 4^ posto le Piume d’Argento con ben 24 punti in classifica e l’8^ posto Città di Palermo con 9 punti.

Le Piume d’Argento hanno fatto una grande rimonta in queste tre giornate portandosi in zona playoff grazie ai successi per 3-2 con RA System BC Milano e Città di Palermo e 4-1 con il Decathlon Carioli Junior BCM. Non è andata bene a Città di Palermo che porta a casa solo 2 punti con le Piume d’Argento ed è stata sconfitta 5-0 da MaraBadminton e RA System BC Milano.

Nei giorni 2 e 3 Aprile in Sardegna dobbiamo confermare quanto di buono abbiamo fatto in queste prime 6 giornate. La permanenza delle nostre due squadre nel massimo campionato era e rimane il nostro obiettivo minimo ma tenteremo anche quest’anno di riportare lo scudetto a Palermo dichiara Paolo Caracausi.