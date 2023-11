Bagheria, appaltati i lavori di manutenzione strade per 700mila euro

La ditta che si è aggiudicata i lavori è la Siciliana srl di Favara

BAGHERIA – Siciliane srl di Favara (Ag) si è aggiudicata i lavori di manutenzione di alcune strade del territorio comunale. La gara si è espletata oggi, mediante accordo quadro per il biennio 2023-2024. L’aggiudicazione è avvenuta attraverso il criterio del prezzo più basso su un importo complessivo dei lavori pari a 797.359 euro. Lo comunica il Comune di Bagheria in una nota.

“Con la determinazione n. 822 del 24 ottobre 2023, a firma del dirigente della direzione V – LL.PP. e Urbanistica, Giancarlo Dimartino – si legge nel comunicato -, era stato approvato il progetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade mediante accordo quadro. La condizione di molte delle strade sia urbane, sia extraurbane della città, nonostante i tanti e importanti interventi effettuati nell’ultimo triennio che ne hanno migliorato la viabilità, necessita ancora di interventi. L’accordo quadro permette di mettere in atto più interventi, con fondi comunali, su un periodo che va sino al 2024: le spese saranno successivamente impegnate, volta per volta, per l’esecuzione dei vari contratti applicativi, così come previsto dalla disciplina normativa sugli accordi quadro prelevando dall’importo complessivo che è è pari a 797.359 euro”.