Bagheria, crollano calcinacci nella scuola Castronovo: l’intervento

I bambini sono stati fatti rientrare dopo i controlli

BAGHERIA (PALERMO) – Crollano calcinacci nella scuola Castronovo di Bagheria. Parte di una parete esterna è finita sulle scale che si affacciano sul campetto sportivo. A scoprire quanto successo il personale della scuola dopo il ponte del primo maggio.

Intervengono i vigili del fuoco

Sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici comunali per effettuare un sopralluogo e mettere in sicurezza il plesso scolastico. “L’amministrazione comunale, con il dirigente dei Lavori pubblici, e l’assessore comunale è intervenuta – si legge in una nota -. I bambini sono stati fatti entrare a scuola solo dopo il sopralluogo dei tecnici che hanno confermato che all’interno dell’edificio non c’è alcun problema di sicurezza e ciò al fine di tranquillizzare i genitori ed il personale scolastico”.

Messa in sicurezza

“L’amministrazione comunale – si legge ancora -, in ogni caso, assicura che tutte le misure necessarie per la sicurezza sono state adottate e che al momento non vi è pericolo alcuno. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e si sono messi al lavoro per valutare l’entità dei danni e stabilire le cause del crollo. Le attività didattiche potranno continuare perché l’area non è tra quelle frequentate dai piccoli alunni ed è stata messa in sicurezza”.