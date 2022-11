Bagheria, democrazia partecipata: online l’avviso per partecipare

Possono presentare domanda sia le persone fisiche che giuridiche, i cittadini residenti che abbiano compiuto i 16 anni d’età, le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale

BAGHERIA (PA) – A Bagheria i cittadini possono scegliere gli interventi da eseguire nell’interesse della collettività grazie ai progetti di Democrazia partecipata. È on line l’avviso pubblico ed il modulo di partecipazione per richiedere i finanziamenti per i progetti.

La Giunta municipale con la deliberazione n. 244 del 16/1/2022 ha attivato per l’anno 2022 gli strumenti di democrazia partecipata previsti dall’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e da Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 52 del 28/06/2019 ed ha individuato quale ambito tematico della partecipazione il tema“Spazi e aree a verdi, Ambiente, Ecologia e Sanità”.

Per l’anno 2022 l’importo presuntivo del 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente in favore del comune di Bagheria da destinare ad interventi di democrazia partecipata in via provvisoria è pari a 13.310,49 euro. Possono presentare domanda sia le persone fisiche che le persone giuridiche, quindi cittadini residenti che abbiano compiuto i 16 anni d’età, le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale.

La domanda di partecipazione con allegata l’idea progettuale dovrà essere presentata sull’apposito modello presente sul sito web del Comune e all’albo pretorio on line entro il 07 dicembre 2022. La proposta può essere presentata tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente, inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@comunebagheria.telecompost.it . Le proposte raccolte saranno sottoposte alla valutazione di fattibilità tecnica ed economica da parte del Responsabile del Procedimento il geometra Francesco Cordio e dal dirigente l’ingegner Giancarlo Dimartino.

I progetti verranno pubblicati sul sito internet del Comune affinché la cittadinanza ne possa prendere cognizione preventivamente alla votazione. Verrà poi organizzato un incontro pubblico, presso l’aula consiliare, con la presenza di rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, nel quale verranno illustrati i contributi e le proposte esitati favorevolmente dai responsabili delle Direzioni competenti, e gli stessi saranno sottoposti a votazione. Tutti i presenti, purché cittadini residenti che abbiano compiuto i 16 anni d’età, potranno esprimere la propria preferenza sull’apposita scheda di votazione. La scheda di votazione potrà essere inviata anche tramite PEC all’indirizzo protocollo@comunebagheria.telecompost.it, o consegnata a mano ed assunta al Protocollo Generale. I vincitori saranno poi annunciati sul sito web comunale.