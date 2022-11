Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le zone

BAGHERIA (PA) – Due grossi alberi sono caduti nel corso della notte per il forte vento a Bagheria, comune alle porte di Palermo.

Uno dei due arbusti si è staccato dal terreno in via Via Luigi Giorgio Capitani, mentre l’altro ha perso un grosso ramo in via Marco Polo ad Aspra.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i due luoghi.