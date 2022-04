Bagheria, in arrivo 25 milioni per i progetti del Pnrr

Saranno tre le opere finanziate e rimesse a nuovo

BAGHERIA (PA) – l ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, con decreto firmato il 22 aprile scorso, ancora in corso di pubblicazione, ha assegnato le risorse ai soggetti attuatori dei piani urbani integrati finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tra questi anche 3 progetti presentati dalla città di Bagheria per: la realizzazione di un polo culturale e didattico dell’area Villa Cattolica, ex mulino Cuffaro e Sicilcalce, la realizzazione dei lavori di completamento dello stadio di Aspra con una pista per atletica, ed il progetto proposto direttamente dalla Città metropolitana di Palermo, che riguarda la riqualificazione del giardino storico settecentesco del complesso monumentale di villa San Cataldo.

Il decreto riporta l’elenco definitivo dei 31 piani urbani integrati (PUI) finanziabili selezionati e presentati dalle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2”.

Le risorse complessive per la realizzazione dei 3 progetti ammonta a 25 milioni di euro.