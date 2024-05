Bagheria, in quattro per la poltrona di sindaco: centrodestra diviso

Campo largo per Tripoli, sparito il M5s

BAGHERIA (PALERMO) – Un centrodestra diviso in due, un campo largo in formato “extra large” ma senza simboli di partito e un civico con una lunga militanza Dc. Bagheria si prepara alle prossime elezioni Amministrative che decreteranno il nuovo sindaco e il consiglio comunale della seconda città più popolosa dell’area metropolitana di Palermo.

I candidati

Una poltrona, quella del primo cittadino, per la quale si sfideranno in quattro: ci saranno l’uscente Filippo Tripoli, Tommaso Gargano, Rosario Giammanco e Pina Provino. Saranno 13 le liste che si contenderanno i 24 scranni in consiglio comunale, per un esercito di circa 300 candidati.

Un campo extra large

La coalizione a sostegno di Tripoli è ampia e variegata: sette liste, il numero più alto fra gli aspiranti alla carica di sindaco, ma senza simboli di partito, anche se la compagine va dalla sinistra fino al centro.

Tripoli è uno dei più importanti dirigente siciliani di Italia Viva ma può contare sul sostegno del Partito Democratico, che a livello locale ha deciso di correre senza il marchio dei dem, del movimento di Cateno De Luca e di pezzi di centro. Fra i candidati anche esponenti della sinistra indipendente e di Azione di Carlo Calenda. Non pervenuto invece il M5s che non è riuscito a presentare liste o candidati.

Centrodestra diviso

Decisamente più animata la partita nell’altra parte del campo, col centrodestra dilaniato dagli scontri interni. Tommaso Gargano è il candidato di Fratelli d’Italia e di Forza Italia ma anche di Lega e autonomisti, mentre tenta la corsa solitaria Giuseppa Provino della Nuova Democrazia cristiana.

Una spaccatura che da tempo era nell’aria, con i cuffariani e i meloniani che si sono sfidati sul sottogoverno della Città metropolitana provocando tensioni che hanno portato alla divisione anche a Bagheria.

Completa il quadro Rosario Giammanco, ex consigliere comunale per ben sei mandati e volto storico della politica bagherese con una lunga militanza democristiana.