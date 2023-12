Bagheria, l’Ast sospende il servizio urbano: protesta il sindaco Tripoli

"Poco preavviso, andremo in difficoltà"

PALERMO – L’Ast, l’Azienda Siciliana Trasporti, sospende da oggi, venerdì 1 dicembre, il servizio su Bagheria (Palermo). Lo stop creerà, indubbiamente, un disagio a chi usufruiva del servizio. Una decisione, quella dell’Ast, motivata dall’esigenza di eliminare i servizi urbani che nel 2022 hanno prodotto una perdita di poco meno di due milioni di euro. Da qui la decisione di disdettare i contratti di servizio con altri 14 comuni a partire dal prossimo anno. Per Bagheria invece sono stati accelerati i tempi perché sembra che non esistesse un rapporto regolamentato.

A Bagheria il taglio non è stato preso bene, anche perché – fanno sapere dal comune – la comunicazione sarebbe arrivata solamente il 29 novembre, senza adeguato preavviso. “Ci troveremo in difficoltà – ha aggiunto il sindaco Filippo Tripoli -, dovremo preparare un bando pubblico, ma la cosa non sarà immediata; ci vorranno dei tempi tecnici che non sono brevi”.

“Disagi per tutti”

“Nel 2021, dopo undici anni, abbiamo attivato alcune linee su Bagheria – ha dichiarato Filippo Tripoli a LiveSicilia -. Stavamo cercando di renderle efficaci cambiando alcuni orari. L’Ast, che è in una fase di riorganizzazione, non farà più trasporto nei comuni ma solo trasporto extraurbano – ha continuato Tripoli -. Noi, adesso, ci troveremo a bandire una gara e ci vorranno i tempi per la pubblicazione. Lo stop creerà particolari disagi agli studenti che usufruivano del servizio per raggiungere Bagheria da Aspra ma riguarderà una buona parte della popolazione. Comprendiamo le difficoltà dell’Ast, adesso ci troviamo in difficoltà noi. Non possiamo sopperire a questo disservizio”.

Lo stop negli altri comuni

L’Azienda dei trasporti ha già deciso che taglierà il servizio di trasporto urbano dall’1 gennaio 2024 ad Acireale, Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltagirone, Carlentini, Chiaramonte Gulfi, Gela, Lentini, Milazzo, Modica, Paternò, Ragusa, Scicli. A Siracusa il servizio è stato cessato nel mese di marzo del 2023.