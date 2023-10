All'interno della vettura c'erano alcuni documenti e il cellulare

PALERMO – Stava celebrando la sua solita messa domenicale, all’uscita ha trovato una sorpresa; la sua auto non c’era più. È accaduto nella chiesa Collegio di Maria a Bagheria.

La vittima del furto è padre Mario Di Lorenzo, che non ha trovato la sua Opel Corsa e anziché tornare a casa si è dovuto recare in caserma per sporgere denuncia del furto.

All’interno della vettura il parroco aveva lasciato il cellulare e alcuni documenti.