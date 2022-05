Baldini: “Giovedì al ‘Barbera’ dobbiamo chiudere la gara”

"Alla fine credo che il risultato sia giusto"

Nel post partita di Triestina-Palermo, match terminato 2-1 in favore dei rosanero, il tecnico dei siciliani Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’incontro: “Il fatto di essere tranquilli dico di no, il calcio insegna che dobbiamo usare la ragione. Finché abbiamo giocato in un certo modo andava bene, appena è cambiato il modo di stare in campo siamo arrivati a subire il gol. Alla fine il risultato credo che sia giusto. Anche noi sul 2-0 abbiamo avuto situazioni che potevamo sfruttare meglio. Quindi tranquilli direi non tanto, giovedì dobbiamo giocare come sempre. Non credo ci siano questioni preoccupanti per Accardi, Floriano e Brunori. Vedremo domani mattina come stanno”.

“La Triestina sicuramente ha avuto i suoi meriti, hanno giocatori bravi che sanno giocare a calcio. Se non giochi in un certo modo – prosegue il mister – i valori degli avversari vengono fuori. Siamo contenti del risultato, quando poi si prende un gol purtroppo ci sta ma giovedì ci giochiamo il ritorno. Non possiamo assolutamente pensare che la partita sia chiusi, giovedì dobbiamo pensare di rimontare noi due reti”.

“Non c’è una formula magica – spiega Baldini -. Ognuno lavora per l’esperienza che ha, ma andare a Trieste e vincere 2-1 ci avrei messo la firma prima della partita. Finché siamo riusciti a gestire la partita in un certo modo siamo anche andati vicini a segnare il terzo. Non creo nessuna polemica se Bucchi pensa che potevano vincere 4-2”.

“In questo stadio bellissimo ti fa piacere vedere tutti quei tifosi. Questo è uno stadio da coppe europee, credo che in questo stadio ci siano pochi stadi così belli. Ero contento quando hanno sorteggiato la Triestina perché il campo è veramente bellissimo. Sono contento per i nostri tifosi, sappiamo che giovedì la partita non è chiusa e dobbiamo farlo al ‘Barbera’. Oggi è stata una bella partita, sicuramente la gente non si è annoiata”, ha concluso l’allenatore dei rosanero.