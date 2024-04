Ballarò, rifiuti e ingombranti in strada: Rap costretta a reintervenire

I turisti sono obbligati a passeggiare tra la spazzatura

PALERMO – L’abbandono illecito di rifiuti in strada, a Palermo, non si ferma. Il quartiere Ballarò è costantemente preso di mira da chi riversa in strada immondizia e rifiuti di grandi dimensioni. In via Sclafani e in via Biscottari, a pochi metri dai cassonetti dell’indifferenziata, sono stati recentemente depositati una serie di ingombranti.

I rifiuti abbandonati a Ballarò

Materassi, carrelli da cucina, pedane, elettrodomestici, cartoni, interi mobili e pezzi di arredamento vario, distesi al suolo o poggiati sui muri, si trovano lungo il percorso che i turisti attraversano frequentemente per andare al mercato storico.

Non mancano i soliti sacchetti di plastica lasciati per terra. Nel tratto di via Sclafani, dove un tempo c’erano i contenitori che sono stati rimossi per motivi di sicurezza, si creano piccole discariche a cielo aperto. La Rap, sollecitata da alcuni passanti, sarà nuovamente costretta a intervenire nonostante l’ultima pulizia risalga a pochi giorni prima.

Rap: “Interverremo al più presto”

“Queste zone vengono ripulite regolarmente. Anche due volte a settimana solo per gli ingombranti”, comunica la società partecipata del Comune che si occupa della gestione dei rifiuti. “I contenitori di via Sclafani sono stati rimossi per ragioni di sicurezza e da allora ogni giorno si formano queste piccole discariche di sacchetti che vengono però smaltite quotidianamente, a mano, dagli operatori. Al più presto – aggiunge Rap – interverremo di nuovo per rimuovere gli ingombranti di via dei Biscottari”. “Nel solo mese di aprile abbiamo battuto e rimosso rifiuti ingombranti da circa duecento vie”.