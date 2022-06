Ballottaggi, vince centrosinistra: conquistati sette sindaci

Crollo dell'affluenza al 42,16%, in netto calo rispetto al 54,11% del primo turno.

ROMA – Il centrodestra diviso non sfonda e il centrosinistra vince. Al centrosinistra sette sindaci (Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Monza, Cuneo), quattro al centrodestra (Lucca, Frosinone, Barletta, Gorizia), due alle liste civiche (Como e Viterbo). E’ questo il risultato del turno di ballottaggio.

“Il commento è che alla fine paga la linearità e la serietà: vinciamo perchè la responsabilità è più importante di tutto, in questo momento difficile serve una politica che sia seria e lineare. Il campo largo è stato preso in giro ma questa strategia paga. Perde male il centrodestra per scelte incredibili, scegliendo fuoriusciti del centrosinistra, penso a Catanzaro”. Lo ha detto il leader del Pd, Enrico Letta al Nazareno.