Ballottaggio, Di Rosa si sfila: “Nessun apparentamento”

Quarto al primo turno con l’11,97%, annuncia il disimpegno totale: “Clima tossico e velenoso”



AGRIGENTO – Nessun apparentamento al ballottaggio di Agrigento per Peppe Di Rosa. Il candidato civico, quarto classificato al primo turno con 3.546 preferenze pari all’11,97%, ha annunciato che non sosterrà né Dino Alonge, candidato del centrodestra, né Michele Sodano, espressione del centrosinistra.

Alla base della decisione, secondo Di Rosa, un “clima tossico e velenoso” caratterizzato da attacchi personali che avrebbero coinvolto anche la sua famiglia. Il leader civico punta in particolare il dito contro Michele Sodano, accusandolo di aver tentato più volte di “istigarlo” per fargli perdere “la pazienza e il controllo”.

Di Rosa ha quindi scelto il disimpegno totale. “Alzo bandiera bianca”, ha dichiarato, parlando di una città “avvelenata dall’odio”. Pur ringraziando Dino Alonge per la fiducia ricevuta, ha concluso con parole amare: “Questa città non vuole essere salvata”.