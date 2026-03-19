Il piccolo era in casa con la zia. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

La tragedia si è consumata in pochi minuti, in un appartamento di Torino. Un bambino di appena undici mesi è morto dopo essere stato colto da una grave crisi respiratoria in casa. Nonostante la corsa disperata in ospedale e i tentativi di rianimazione dei medici, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Il decesso è avvenuto nella serata di martedì 17 marzo all’ospedale Maria Vittoria, dove il bambino era stato trasportato d’urgenza dal personale del 118 dopo un episodio di soffocamento avvenuto nell’abitazione di famiglia.

Bambino di 11 mesi muore soffocato, le ipotesi

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino – di origine nigeriana e residente con i familiari nel quartiere Parella – si trovava nell’appartamento insieme alla zia quando è scattato l’allarme. La madre, invece, in quel momento era ricoverata nello stesso ospedale Maria Vittoria in attesa di partorire due gemelli.

L’emergenza si sarebbe manifestata all’improvviso. Il piccolo avrebbe accusato una violenta crisi respiratoria.

Gli inquirenti ipotizzano che il bambino di 11 mesi sia morto soffocato da un rigurgito o da un boccone di cibo che avrebbe ostruito le vie respiratorie, impedendogli di respirare correttamente. Chi era presente in casa ha immediatamente chiesto aiuto e sono stati allertati i soccorsi.

La corsa disperata in ospedale

I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente e hanno trasportato il bambino in codice di massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. All’arrivo nella struttura, l’equipe medica ha avviato subito le manovre di rianimazione nel tentativo di ripristinare le funzioni vitali.

Nonostante gli sforzi dei medici, però, ogni intervento si è rivelato inutile. Il bambino è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le indagini e gli accertamenti della Procura

Sul caso sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, incaricati di ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’abitazione. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica dell’episodio e verificare se si sia trattato di un tragico incidente domestico.

Al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a cause diverse dal soffocamento. La Procura potrebbe disporre nelle prossime ore l’autopsia sul corpo del bambino. L’esame autoptico servirà a stabilire con esattezza le cause della morte e a chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

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